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46 минут назад

Экс-советник Кучмы: Зеленский восхвалял российских лидеров во времена работы на телевидении

Ura.Ruиещё 2

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский должен ответить за свою работу на российском телевидении. С таким заявлением выступил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. Он напомнил, что Зеленский восхвалял российских политиков в своих номерах.

На Украине Зеленского обвинили в работе на Россию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Возьмите Зеленского, посмотрите, как он выступал шоуменом в России в новогодних программах в 2013—2014 годах и так далее, как он прославлял там [президента России Владимира] Путина и прочих. Так за это только надо Зеленского сразу уже, так сказать, сдавать куда надо», — рассказал Соскин на своем youtube-канале.

Он отметил, что Зеленский проявляет признаки паранойи, преследуя украинских политиков и снимая их с должностей, в то время как ему самому есть за что оправдываться.

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Ранее Зеленский снял с должностей главу Конституционного суда Александра Тупицкого и мэра Чернигова Владислава Атрошенко. Верховная Рада Украины приняла закон о печати, который дает Киеву полномочия штрафовать и закрывать любые СМИ, если властям не нравится публикуемый контент. Этот закон во Франции назвали не соответствующим европейским ценностям.

В мире,Олег Соскин,Владимир Зеленский,Леонид Кучма,Владимир Путин,Верховная Рада,
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