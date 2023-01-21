На Украине Зеленского обвинили в работе на Россию

«Возьмите Зеленского, посмотрите, как он выступал шоуменом в России в новогодних программах в 2013—2014 годах и так далее, как он прославлял там [президента России Владимира] Путина и прочих. Так за это только надо Зеленского сразу уже, так сказать, сдавать куда надо», — рассказал Соскин на своем youtube-канале.