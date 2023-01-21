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7 минут назад

Украинка объяснила свой отказ стоять рядом с россиянкой на «Мисс Вселенной»

Елена Прошина

Украинская претендентка Виктория Апанасенко рассказала, почему не пожелала встать рядом с россиянкой Анной Линниковой на общей фотосессии на конкурсе «Мисс Вселенная». Об этом пишет «СтарХит».

Украинка объяснила свой отказ стоять рядом с россиянкой на «Мисс Вселенной»
Фото: соцсетисоцсети

Виктория рассказала, что так и не смогла понять, по какой причине россиянка демонстративно пожелала встать рядом с ней.

«Если даже она не запомнила мое лицо, она понимала, что я представительница Украины. Я не знаю, какая у нее мотивация была в тот момент», - отметила девушка.

По словам Виктории, российская конкурсантка подошла к ней и спросила, можно ли ей встать рядом с украинкой. Она ответила отказом, Анна отошла и встала рядом с «Мисс Сейшелы».

Девушка пояснила, что в тот момент оказалась перед выбором - уйти с фотосессии, либо отойти чуть дальше. Она решила не создавать скандал и отошла к Мисс Колумбии.

Виктория подчеркнула, что предвзятого отношения к Анне не было. Остальные конкурсантки общались с ней. Она, в свою очередь, не ссорилась с россиянкой и даже не смотрела на нее.

«Я никак к ней не относилась», - резюмировала украинка.

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