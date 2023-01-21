Арестович признался, что Киев упустил шанс победить Россию

Киевский режим упустил возможность одержать победу в конфликте, сейчас он превратился в инструмент борьбы Запада с Россией. Об этом заявил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Он также рассказал, что в киевских властях начался внутренний «процесс грызни», о чем свидетельствует гибель главы украинского МВД Дениса Монастырского.

Фото: Офис президента Украины Офис президента Украины

«Киев упустил шанс добиться военного поражения РФ и превратился в сторону, которую используют другие игроки», — заявил Арестович.

Такое заявление он сделал на своем youtube-канале. Он считает, что россияне завоевали преимущество на фронте. Украина могла иметь превосходство, пока не начались внутренние разборки.