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36 минут назад

В Варшаве проходит митинг против втягивания Польши в события на Украине

Майк Габриелян

В Варшаве начался марш «Это не наша война» - против втягивания Польши в конфликт на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

В Варшаве проходит митинг против втягивания Польши в события на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Участники акции вышли на центральные улицы с национальными флагами и транспарантами: «Это не наша война», «Стоп американизации Польши» и «Мы хотим жить в мире».

Колонна протестующих отправилась к Замковой площади в исторической части города. Безопасность акции обеспечивает полиция.

Организаторы акции говорят, что польские политики и СМИ «без устали пичкают головы и сердца поляков пропагандой в поддержку войны». Они призвали поляков помнить о трагической истории страны в 1939-1945 годах и решительно протестовать против военной риторики.

«В Польше должен быть мир, а те, кто подталкивает нас принять участие в чужой войне, должны понести ответственность», - считают организаторы.

Ранее аналитик заявил, что бездумная поддержка Киева польскими властями и втягивание страны в конфликт с Россией может вызвать массовые протесты и волнения в Польше.

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