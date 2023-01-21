В Варшаве проходит митинг против втягивания Польши в события на Украине

В Варшаве начался марш «Это не наша война» - против втягивания Польши в конфликт на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Участники акции вышли на центральные улицы с национальными флагами и транспарантами: «Это не наша война», «Стоп американизации Польши» и «Мы хотим жить в мире».

Колонна протестующих отправилась к Замковой площади в исторической части города. Безопасность акции обеспечивает полиция.

Организаторы акции говорят, что польские политики и СМИ «без устали пичкают головы и сердца поляков пропагандой в поддержку войны». Они призвали поляков помнить о трагической истории страны в 1939-1945 годах и решительно протестовать против военной риторики.

«В Польше должен быть мир, а те, кто подталкивает нас принять участие в чужой войне, должны понести ответственность», - считают организаторы.