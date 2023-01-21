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18 минут назад

Гарвардский профессор сравнил Россию с "гигантским Ираном"

Майк Габриелян

Россия станет «гигантским Ираном» из-за санкционного давления Запада. Так считает профессор Гарвардского института и бывший главный экономист Международного Валютного фонда Кеннет Рогофф, передает РИА Новости.

Гарвардский профессор сравнил Россию с "гигантским Ираном"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рогофф сделал заявление на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Посмотрите на Иран, на Северную Корею, Венесуэлу и Кубу, вот к какому сценарию движется Россия», — сказал он.

Рогофф считает, что Запад должен продолжать вводить экономические ограничения против России и «только это может остановить украинский кризис».

«Мы должны думать о продлении санкций, а не об их отмене. Я считаю, мы должны думать об этом так: скорая военная победа, длительные санкции», — добавил экс-главный экономист МВФ.

Ранее Рогофф заявил, что «мы, экономисты, склонны считать отречение США от мирового лидерства исторической ошибкой».

В мире,Кеннет Рогофф,Международный валютный фонд,
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