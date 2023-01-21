Гарвардский профессор сравнил Россию с "гигантским Ираном"

Россия станет «гигантским Ираном» из-за санкционного давления Запада. Так считает профессор Гарвардского института и бывший главный экономист Международного Валютного фонда Кеннет Рогофф, передает РИА Новости.
Рогофф сделал заявление на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
«Посмотрите на Иран, на Северную Корею, Венесуэлу и Кубу, вот к какому сценарию движется Россия», — сказал он.
Рогофф считает, что Запад должен продолжать вводить экономические ограничения против России и «только это может остановить украинский кризис».
«Мы должны думать о продлении санкций, а не об их отмене. Я считаю, мы должны думать об этом так: скорая военная победа, длительные санкции», — добавил экс-главный экономист МВФ.
Ранее Рогофф заявил, что «мы, экономисты, склонны считать отречение США от мирового лидерства исторической ошибкой».