Главы МИД стран Прибалтики призвали ФРГ отправить танки Киеву «сейчас»

Главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы призвали ФРГ отправить тяжелую военную технику на Украину как можно быстрее, рассказал в Twitter министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Мы, главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии призываем Германию дать Украине танки Leopard сейчас», - отметил Ландсбергис.

Дипломат пояснил, что это необходимо для помощи Украине и быстрого восстановления мира в Европе.

По оценке министра, ФРГ несет значительную ответственность в этом вопросе, так как является ведущей европейской державой.