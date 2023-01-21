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1 час назад

Главы МИД стран Прибалтики призвали ФРГ отправить танки Киеву «сейчас»

Илья Родин

Главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы призвали ФРГ отправить тяжелую военную технику на Украину как можно быстрее, рассказал в Twitter министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Об этом пишет «Газета.Ru».

Главы МИД стран Прибалтики призвали ФРГ отправить танки Киеву «сейчас»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы, главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии призываем Германию дать Украине танки Leopard сейчас», - отметил Ландсбергис.

Дипломат пояснил, что это необходимо для помощи Украине и быстрого восстановления мира в Европе.

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По оценке министра, ФРГ несет значительную ответственность в этом вопросе, так как является ведущей европейской державой.

Уточняется, что заявление глав внешнеполитических ведомств стран Балтии было сделано после встречи контактной группы по военной помощи Украине на авиабазе «Рамштайн» в Германии.

В мире,Армия,СВО,Габриэлюс Ландсбергис,
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