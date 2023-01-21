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22 минуты назад

США обвинили в желании спровоцировать войну в Европе

Lenta.ruиещё 1

Французский политик и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо обвинил США в желании спровоцировать войну в Европе. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Французский политик обвинил США в желании спровоцировать войну в Европе
Фото: ТАССТАСС

«Под давлением американских ястребов страны ЕСЕС впадают в тотальный бред по поводу поставок [президенту Украину Владимиру] Зеленскому все более тяжелого вооружения. Американские ястребы хотят мировой войны в Европе!» — подчеркнул он.

По его мнению, президент Франции Эммануэль Макрон может пожертвовать Киеву танки Leclerc.

Ранее бывший государственный секретарь при МИД Франции по делам Европы Пьер Лелуш заявил, что Запад, поставляя оружие Украине, усугубляет конфликт, вместо того чтобы способствовать его завершению. По его мнению, следует искать дипломатические решения выхода из конфликта на Украине. Он считает, что необходимо предоставить гарантии безопасности обеим сторонам.

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