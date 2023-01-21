Главу МИД Польши разозлила конференция "Рамштайн"

Глава министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау раскритиковал «Рамштайн» за медлительность в принятии решения по поставкам танков «Leopard 2» Украине. Об этом пишет «МК» со ссылкой на его социальные сети.
Он считает, что тема поставок оружия Киеву не должна быть «упражнением по принятию решений». Министр подчеркнул, что на Украине «льется кровь», и медлительность в подобных случаях неуместна.
«Украинская кровь льется взаправду. Вот — цена колебаний с поставками «Леопардов». Надо действовать, и немедленно», — написал Рау.
До этого Польша объявила о своей готовности предоставить Украине роту «Leopard 2», но для этого ей, как и другим странам с этими танками, необходимо разрешение Германии.
Министр обороны Украины Алексей Резников при этом посчитал встречу союзников Украины в формате «Рамштайн» «отличной» и заявил, что Киев поддерживает «весь свободный мир», поэтому его неминуемо ждет «победа над злом». Президент Украины Владимир Зеленский указал, что не всегда может рассказывать о беседах в формате «Рамштайна». Он также признал, что Германия и США пока не дали соглашение на поставки Abrams и Leopard.
Глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли позднее заявил, что Россия и Украина должны уладить конфликт дипломатическим путем.