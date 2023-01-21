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48 минут назад

Главу МИД Польши разозлила конференция "Рамштайн"

Елена Прошина

Глава министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау раскритиковал «Рамштайн» за медлительность в принятии решения по поставкам танков «Leopard 2» Украине. Об этом пишет «МК» со ссылкой на его социальные сети.

Главу МИД Польши разозлила конференция "Рамштайн"
Фото: ТАССТАСС

Он считает, что тема поставок оружия Киеву не должна быть «упражнением по принятию решений». Министр подчеркнул, что на Украине «льется кровь», и медлительность в подобных случаях неуместна.

«Украинская кровь льется взаправду. Вот — цена колебаний с поставками «Леопардов». Надо действовать, и немедленно», — написал Рау.

До этого Польша объявила о своей готовности предоставить Украине роту «Leopard 2», но для этого ей, как и другим странам с этими танками, необходимо разрешение Германии.

В Польше шокированы позицией Германии по поставкам танков Украине

Министр обороны Украины Алексей Резников при этом посчитал встречу союзников Украины в формате «Рамштайн» «отличной» и заявил, что Киев поддерживает «весь свободный мир», поэтому его неминуемо ждет «победа над злом». Президент Украины Владимир Зеленский указал, что не всегда может рассказывать о беседах в формате «Рамштайна». Он также признал, что Германия и США пока не дали соглашение на поставки Abrams и Leopard.

Глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли позднее заявил, что Россия и Украина должны уладить конфликт дипломатическим путем.

В мире,Збигнев Рау,Марк Милли,Алексей Резников,Владимир Зеленский,
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