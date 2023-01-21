Россиян оштрафовали в Норвегии за «пугающую» одежду с триколором

Двух россиян в Норвегии оштрафовали за ношение рабочей формы с флагом страны. Их обвинили в причинении «дискомфорта» местным жителям и беженцам с Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Dagbladet.

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Как говорится в публикации, 12 января двое моряков сошли на берег в Киркенесе в камуфляжных рабочих костюмах, на которых были нашивки с российским триколором. Местная полиция организовала проверку, так как одежду «могли принять за военную форму». Позже россиян оштрафовали на пять тысяч норвежских крон (около 35 тысяч рублей).

Прокурор Мартина Месло пояснила, что это взыскание соответствует нормам уголовного кодекса Норвегии, в частности статье о «неправомерном использовании униформы». Она уверена, что камуфляжную одежду моряков местные жители и беженцы с Украины могли принять за российскую военную форму. Подобное непонимание может вызвать «страх и дискомфорт».

Собеседник Dagbladet подчеркнула, что Норвегия считает российские суда «угрозой безопасности», поэтому им разрешено заходить только в три порта. Это также стало причиной штрафа. При этом она признала, что ношение камуфляжной одежды не нарушает норвежских законов.