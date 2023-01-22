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53 минуты назад

Конгрессвумен раскритиковала призывы передать танки Украине

Вечерняя Москваиещё 5

Сенатор-республиканец Марджори Тейлор Грин в воскресенье, 22 января, раскритиковала своего однопартийца Линдси Грэма за призыв к скорейшей передаче танков Abrams украинским вооруженным силам. Об этом она сообщила в своем Twitter-аккаунте.

Конгрессвумен раскритиковала призывы передать танки Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

— Почему мы не отправляем танки к нашей южной границе, где страна подвергается вторжению каждый день, а американцев убивают в рекордных количествах фентанилом. Мы служим американскому народу, который и платит за наши танки и нашу зарплату, а не (президенту Украины Владимиру — прим. «ВМ») Зеленскому, — написала она.

До этого американский военный аналитик Уильям Дж. Хенниган сообщил, что поставки танков Украине вызвали споры между США и Германией. По его словам, на встрече главы Пентагона с немецким министром обороны каждая из сторон назвала аргументы, почему именно оппонент должен первым предоставить свою технику украинской армии.

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «ВМ», какое оружие планируют поставить Украине в ближайшее время, насколько оно опасно и чем ответит Россия. Специалист отметил, что боезапас украинской армии сейчас на грани истощения.

В мире,Армия,СВО,Василий Дандыкин,Линдси Грэм,Пентагон,
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