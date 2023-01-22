Конгрессвумен раскритиковала призывы передать танки Украине

— Почему мы не отправляем танки к нашей южной границе, где страна подвергается вторжению каждый день, а американцев убивают в рекордных количествах фентанилом. Мы служим американскому народу, который и платит за наши танки и нашу зарплату, а не (президенту Украины Владимиру — прим. «ВМ») Зеленскому, — написала она.