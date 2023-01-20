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16 минут назад

Премьера Великобритании оштрафовали

Lenta.ruиещё 2

Премьер-министра Великобритании Риши Сунака оштрафовали за то, что он не пристегнул ремень безопасности. Об этом сообщает CNN.

Премьера Великобритании оштрафовали
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В полиции графства Ланкашир рассказали, что соответствующее видео появилось в социальных сетях. После 42-летнему политику направили условное предложение оплаты штрафа из Лондона, отмечает телеканал.

В четверг, 19 января, во время посещения Ланкашира Сунак записал ролик для соцсетей, в котором объявил об увеличении инвестиций в экономику региона. На видео он появился не пристегнутым на заднем сиденье автомобиля во время движения. Позже представитель главы правительства принес от его имени извинения. Он заявил, что это было ошибочное решение.

Великобритания озвучила свою роль в «трибунале» против России

Ранее в Конгрессе США призвали провести расследование против президента Джо Байдена. В частности, его подозревают в нарушении закона о защите национальной безопасности из-за хранения секретных документов в аналитическом центре Penn Biden Center.

В мире,Джозеф Байден,Конгресс США,
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