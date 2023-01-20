Премьера Великобритании оштрафовали

Премьер-министра Великобритании Риши Сунака оштрафовали за то, что он не пристегнул ремень безопасности. Об этом сообщает CNN.

В четверг, 19 января, во время посещения Ланкашира Сунак записал ролик для соцсетей, в котором объявил об увеличении инвестиций в экономику региона. На видео он появился не пристегнутым на заднем сиденье автомобиля во время движения. Позже представитель главы правительства принес от его имени извинения. Он заявил, что это было ошибочное решение.