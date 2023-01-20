Зеленский отчитался сенаторам США об обстановке в зоне проведения СВО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с сенаторами США Линдси Грэмом, Ричардом Блюменталем и Шелдоном Уайтхаусом и сообщил им об обстановке в зоне проведения Россией СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт офиса украинского главы.