Зеленский отчитался сенаторам США об обстановке в зоне проведения СВО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с сенаторами США Линдси Грэмом, Ричардом Блюменталем и Шелдоном Уайтхаусом и сообщил им об обстановке в зоне проведения Россией СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт офиса украинского главы.
«Зеленский проинформировал сенаторов о ситуации на передовой. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по поводу дальнейших шагов, которые могли бы способствовать усилению поддержки нашей страны со стороны Конгресса США», — отмечается в сообщении.
Также Зеленский и сенаторы отдельно обсудили усиление санкционной политики в отношении России. В заключение глава Украины поблагодарил гостей за предоставление США очередного пакета оборонной помощи Киеву, о котором было объявлено накануне.