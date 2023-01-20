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50 минут назад

Зеленский отчитался сенаторам США об обстановке в зоне проведения СВО

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с сенаторами США Линдси Грэмом, Ричардом Блюменталем и Шелдоном Уайтхаусом и сообщил им об обстановке в зоне проведения Россией СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт офиса украинского главы.

Зеленский отчитался сенаторам США об обстановке в зоне проведения СВО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Зеленский проинформировал сенаторов о ситуации на передовой. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по поводу дальнейших шагов, которые могли бы способствовать усилению поддержки нашей страны со стороны Конгресса США», — отмечается в сообщении.

Зеленский назвал оружие России

Также Зеленский и сенаторы отдельно обсудили усиление санкционной политики в отношении России. В заключение глава Украины поблагодарил гостей за предоставление США очередного пакета оборонной помощи Киеву, о котором было объявлено накануне.

В мире,Шелдон Уайтхаус,Линдси Грэм,Владимир Зеленский,Конгресс США,
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