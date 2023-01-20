Обозреватель The American Conservative Род Дреер выразил мнение, что план президента США Джо Байдена по захвату Киевом территории Крыма приведет к непредсказуемым последствиям для всего Запада.

Журналист назвал инициаторов этой идеи дураками. Он напомнил, что Черноморский флот России базируется в Севастополе, поэтому территория полуострова надежно защищена от возможных атак.

«Действительно ли Вашингтон считает хорошей идеей распространить конфликт на территорию с тщательно укрепленным и усиленным гарнизоном, которая абсолютно необходима для национальной безопасности России? Какое безумие!» — подчеркнул Дреер.

По словам обозревателя, вооружение Украины для удара по Крыму станет поводом для беспрецедентной эскалации, последствия которой невозможно предугадать.