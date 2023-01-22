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41 минуту назад

В Анкаре призвали Швецию прекратить акции против Турции и нападки на ислам

Газета.Ruиещё 8

Глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что власти Швеции должны принять меры для недопущения акций, направленных против Турции и нападок на ислам. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте после акции с сожжением Корана у здания турецкого посольства в Стокгольме. По мнению Алтуна, шведские власти не могут прикрываться свободой слова в контексте подобных демонстраций. Он также добавил, что акция перед посольством Турции в Швеции, является "примером пропагандистской деятельности террористической организации Рабочая партия Курдистана. "Это доказывает, что Турция права, настаивая на том, чтобы Швеция сотрудничала с нами в борьбе с терроризмом до вступления в НАТО", — подчеркнул Алтун. Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что разрешенная властями Швеции акция по сожжению Корана у здания турецкого посольства в Стокгольме является "низкой и подлой" и представляет собой проявление "ксенофобии и расизма". До этого в министерство иностранных дел Турции в связи с митингом вызвали посла Швеции в Анкаре.

В Турции назвали позицию Швеции проявлением "современного варварства"
Фото: Газета.RuГазета.Ru
В мире,Мевлют Чавушоглу,НАТО,МИД Турции,
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