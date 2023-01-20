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37 минут назад

МИД Турции вызвал посла Швеции в связи с намеченной на 21 января акцией сторонников РПК

ТАСС

Посол Швеции в Анкаре вызван в пятницу в МИД Турции в связи с намеченной на 21 января в Стокгольме демонстрацией сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической организацией. Об этом сообщил ТАСС источник в МИД Турции.

МИД Турции вызвал посла Швеции в связи с намеченной на 21 января акцией сторонников РПК
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Было заявлено, что связанные с РПК круги объявили о проведении завтра демонстрации в центре Стокгольма и что разрешение пропагандистской деятельности террористических организаций и их сторонников является явным нарушением трехстороннего соглашения (между Турцией, Швецией и Финляндией - прим. ТАСС)", - сообщил собеседник агентства.

Также он утверждает, что на 21 января было разрешено "сожжение Корана возле посольства Турции в Стокгольме".

"Послу было подчеркнуто, что мы самым решительным образом осуждаем указанную провокационную акцию, которая явно является преступлением на почве ненависти, что такое отношение Швеции неприемлемо. Мы ожидаем, что эта акция не будет разрешена и что оскорбление священных ценностей не может быть защищено под видом "демократических прав", - добавил он.

В мире,Рабочая партия Курдистана,МИД Турции,
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