МИД Турции вызвал посла Швеции в связи с намеченной на 21 января акцией сторонников РПК

"Послу было подчеркнуто, что мы самым решительным образом осуждаем указанную провокационную акцию, которая явно является преступлением на почве ненависти, что такое отношение Швеции неприемлемо. Мы ожидаем, что эта акция не будет разрешена и что оскорбление священных ценностей не может быть защищено под видом "демократических прав", - добавил он.