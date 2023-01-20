Страны Запада выдвинули Сербии ультиматум по вопросу Косова

Представители США, ЕС, в частности Германия, Франция и Италия, вручили президенту Сербии Александру Вучичу ультиматум с требованиями принять так называемый франко-немецкий план по косовскому урегулированию, который, помимо прочего, предусматривает согласие Белграда на вступление непризнанного Косова в ООН. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает сербское издание «Вечерне новости».

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Отмечается, что в случае отказа балканская республика может столкнуться с негативными последствиями, вплоть до введения против нее санкций.

Сербский лидер в пятницу принял в Белграде пятерку западных представителей: специального представителя ЕС по Западным Балканам Мирослава Лайчака, заместителя помощника госсекретаря США Габриэля Эскобара, внешнеполитических советников президента Франции и канцлера ФРГ Эммануэля Бонна и Йенса Плетнера, а также дипломатического советника итальянского премьера Франческо Тало.

«Вечерне новости» сообщают, что президент Вучич оповестил о выдвигаемых Белграду требованиях Патриарха Сербской православной церкви (СПЦ) Порфирия.