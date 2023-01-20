В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
8 минут назад

СМИ: Страны Запада выдвинули Сербии ультиматум по вопросу Косова

Парламентская газета

Представители США, ЕС, в частности Германия, Франция и Италия, вручили президенту Сербии Александру Вучичу ультиматум с требованиями принять так называемый франко-немецкий план по косовскому урегулированию, который, помимо прочего, предусматривает согласие Белграда на вступление непризнанного Косова в ООН. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает сербское издание «Вечерне новости».

Страны Запада выдвинули Сербии ультиматум по вопросу Косова
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Отмечается, что в случае отказа балканская республика может столкнуться с негативными последствиями, вплоть до введения против нее санкций.

Сербский лидер в пятницу принял в Белграде пятерку западных представителей: специального представителя ЕС по Западным Балканам Мирослава Лайчака, заместителя помощника госсекретаря США Габриэля Эскобара, внешнеполитических советников президента Франции и канцлера ФРГ Эммануэля Бонна и Йенса Плетнера, а также дипломатического советника итальянского премьера Франческо Тало.

Вучич объяснил позицию Сербии по Украине и антироссийским санкциям

«Вечерне новости» сообщают, что президент Вучич оповестил о выдвигаемых Белграду требованиях Патриарха Сербской православной церкви (СПЦ) Порфирия.

Предстоятель СПЦ и сербский епископат выразили уверенность, что руководство Сербии во главе с президентом Александром Вучичем не примет никакие условия, подразумевающие установление независимости Косова и Метохии, которое является неотъемлемой частью Сербии.

В мире,Александр Вучич,ООН,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители