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43 минуты назад

В Сирии убили местного главаря ИГ

Lenta.ru

Сотрудники сил безопасности Сирии провели спецоперацию против террористического подполья в провинции Дераа на юге республики. В результате был убит один из главарей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Мухаммад Али аш-Шагури (также известен как Абу Омар аш-Шагури). Об этом пишет агентство SANA.

В Сирии убили местного главаря ИГ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Утверждается, что он отвечал в Дераа за организацию терактов и диверсий против силовиков и мирных граждан. Были также уничтожены два сообщника террориста, конфисковано найденное при них оружие. Кроме того, в результате операции были убиты соратники главаря ИГ: Ахмад Халид аль-Масри и Мохсен Зейтави.

1 декабря стало известно, что силы оппозиционной «Сирийской свободной армии» окружили лидера ИГ Абу аль-Хасана аль-Хашими аль-Курайш, в результате он подорвал себя и своих сторонников.

В мире,Мухаммад Али,Абу Омар,Свободная сирийская армия,Исламское государство,
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