В Сирии убили местного главаря ИГ

Утверждается, что он отвечал в Дераа за организацию терактов и диверсий против силовиков и мирных граждан. Были также уничтожены два сообщника террориста, конфисковано найденное при них оружие. Кроме того, в результате операции были убиты соратники главаря ИГ: Ахмад Халид аль-Масри и Мохсен Зейтави.