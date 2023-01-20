Раскрыт гонорар казненного в Иране британского шпиона

Казненный за шпионаж на британскую разведку MI6 бывший советник экс-министра обороны Ирана Алиреза Акбари получил от правительства Великобритани более двух миллионов евро. Об этом пишет иранское издание Tasnim со ссылкой на заявление Министерства информации и национальной безопасности Ирана.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Представители иранского ведомства уточняют, что помимо денежного вознаграждения за информацию о ракетных проектах Ирана, а также о способах обхода Тегераном санкций Акбари получил от британцев недвижимость в Лондоне, Вене и на юге Испании, а также британское гражданство.

«Предательство Алирезы Акбари своей страны было результатом грязных методов британского режима, воспользовавшегося его слабостями», — говорится в заявлении министерства.

14 января в Иране Акбари казнили через повешение. Власти страны признали бывшего чиновника виновным в шпионаже в пользу Великобритании и коррупции. Сам казненный эти обвинения отрицал.