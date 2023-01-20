Глава МВФ сделала заявление о характере конфликта на Украине

Конфликт на Украине имеет глобальный характер и «уничтожил дивиденды», которыми мир наслаждался тридцать лет. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, пишет «Интерфакс».

Такое заявление глава МВФ сделала на форуме в Давосе. На закрывающей экономическую часть форума сессии Георгиева попросила слово и согласилась с высказыванием министра экономики и финансов Франции Брюно ле Мэра о том, что конфликт на Украине - глобальный, так как на карту поставлены общие ценности.

По словам Георгиевой, украинский кризис уничтожил «дивиденды мира, которыми мы наслаждались три десятилетия».

При этом из-за украинского кризиса государства изменили свою инвестиционную политику, начав больше спонсировать военный сектор, также обострились проблемы бедности и голода, заметила директор-распорядитель Международного валютного фонда.

Конфликт на Украине она охарактеризовала как «войну против мирового экономического процветания».

Россия с 24 февраля 2022 года ведет на Украине специальную военную операцию. На встрече с ветеранами в честь 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда президент России Владимир Путин отметил, что она была начата, чтобы защитить людей в Донбассе

По его словам, на Украине начали «фактически истреблять» людей, связывающих себя с русской культурой и русским языком, после того, как в 2014 году в ходе госпереворота руководство страной захватили неонацисты.