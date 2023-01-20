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18 минут назад

Евросоюз заявил, что недоволен работой премьера непризнанного Косова

ТАССиещё 1

Европейский союз неудовлетворен действиями премьер-министра непризнанного Косова Альбина Курти в вопросе разрешения косовского вопроса. Такое мнение по результатам переговоров с Курти выразил в пятницу спецпредставитель ЕС по Западным Балканам Мирослав Лайчак.

В Евросоюзе недовольны работой премьера непризнанного Косово
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы ожидали [от премьера непризнанного Косова Альбина Курти] большего понимания предложения ЕС по нормализации отношений и возможностей, которые оно предоставляет", - заявил Лайчак журналистам.

Он уточнил, что переговоры велись в открытом и честном формате, но встреча была непростой и международная делегация в лице представителей ЕС, США, Франции, Германии и Италии ожидает от властей Косова более эффективной работы по нормализации отношений между Белградом и Приштиной.

В соответствии с Брюссельскими соглашениями о нормализации отношений между Белградом и Приштиной от 19 апреля 2013 года в Косове должно быть создано Сообщество сербских муниципалитетов (ССМ) - орган самоуправления сербов, живущих в непризнанной республике. Вучич неоднократно заявлял, что его страна выполнила свою часть Брюссельских соглашений, тогда как косовары лишь начали разрабатывать устав ССМ, а затем приостановили этот процесс.

Обстановка в Косове и Метохии резко обострилась 6 декабря 2022 года, когда спецназ непризнанного образования в сопровождении патрулей миссии Евросоюза начал захватывать помещения избирательных комиссий на севере края. 26 декабря власти Косова привели в полную боевую готовность свои вооруженные силы. В ответ вице-премьер, министр обороны Сербии Милош Вучевич и министр внутренних дел Братислав Гашич заявили, что ВС и силы МВД страны по приказу президента также приведены в боевую готовность. 28 декабря ситуацию удалось стабилизировать. После гарантий ЕС и США Приштина начала освобождать задержанных сербов, а баррикады были разобраны.

В мире,Мирослав Лайчак,ЕС,
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