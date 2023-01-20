В Евросоюзе недовольны работой премьера непризнанного Косово

Европейский союз неудовлетворен действиями премьер-министра непризнанного Косова Альбина Курти в вопросе разрешения косовского вопроса. Такое мнение по результатам переговоров с Курти выразил в пятницу спецпредставитель ЕС по Западным Балканам Мирослав Лайчак.

"Мы ожидали [от премьера непризнанного Косова Альбина Курти] большего понимания предложения ЕС по нормализации отношений и возможностей, которые оно предоставляет", - заявил Лайчак журналистам.

Он уточнил, что переговоры велись в открытом и честном формате, но встреча была непростой и международная делегация в лице представителей ЕС, США, Франции, Германии и Италии ожидает от властей Косова более эффективной работы по нормализации отношений между Белградом и Приштиной.

В соответствии с Брюссельскими соглашениями о нормализации отношений между Белградом и Приштиной от 19 апреля 2013 года в Косове должно быть создано Сообщество сербских муниципалитетов (ССМ) - орган самоуправления сербов, живущих в непризнанной республике. Вучич неоднократно заявлял, что его страна выполнила свою часть Брюссельских соглашений, тогда как косовары лишь начали разрабатывать устав ССМ, а затем приостановили этот процесс.