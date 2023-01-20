На Украине собрались судить лишенного гражданства Медведчука

Председателя политсовета запрещенной на Украине партии «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука собрались судить по статье о государственной измене. Об этом пишет РИА Новости.

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«Поскольку на момент совершения инкриминируемых им действий они являлись гражданами Украины, лишение гражданства этих лиц не является преградой для привлечения их к уголовной ответственности в установленном законом порядке», — цитирует агентство комментарий генеральной прокуратуры Украины.

Медведчука обвиняют в государственной измене, нарушении законов и обычаев войны, содействии терроризму и незаконном присвоении месторождений полезных ископаемых в Крыму.