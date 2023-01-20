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40 минут назад

Президент Грузии выступила против возобновления авиасообщения с Россией

Елена Прошина

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что выступает против возобновления авиасообщения с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

Президент Грузии выступила против возобновления авиасообщения с Россией
Фото: ТАССТАСС

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что скоро будет возобновлено прямое авиасообщение с Грузией. На это председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси будет приветствовать возобновление авиасообщения с Грузией со стороны России, так как это облегчит положение граждан.

«Я не приветствую восстановление рейсов в Россию! Я не могу согласиться с аргументом, который используется в поддержку этой позиции, будто это послужит облегчению проблем проживающих в России грузин», — заявила Зурабишвили.

Она также призвала правительство изучить вопрос «притока российских граждан», ужесточить условия их пребывания в республике, а также «позаботиться о репутации страны».

Россияне пожаловались на проблемы с въездом в Грузию

В свою очередь, ранее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко выразил недовольство желанием Грузии восстановить авиасообщения с РФ.

«Глава грузинской провластной партии выступил за возобновление прямого авиасообщения между Тбилиси и Москвой <...> Подобная пророссийская риторика не соответствует духу дружественных и стратегических отношений Украины и Грузии, противоречит грузинскому курсу на получение членства в Европейском Союзе», – заявил Николенко.

Он назвал «отсутствие действенной солидарности с Украиной» со стороны некоторых политиков Грузии «политической подлостью».

Ранее в Ассоциации туроператоров России также сообщили, что рассматривается возможность возобновления прямого авиасообщения с Грузией. В связи с этим российские туркомпании заявили, что готовы открыть продажу туров в эту страну.

В мире,Олег Николенко,Саломе Зурабишвили,Ираклий Кобахидзе,Сергей Лавров,МИД России,Ассоциация туроператоров России,ЕС,
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