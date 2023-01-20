КНДР оказалась на пороге страшнейшего за 33 года голода

Северная Корея переживает худший с 1990-х годов период: в стране сильнейшие проблемы с продовольственной безопасностью, часть населения сталкивается с проблемами из-за последствий COVID-19 и ростом цен на продукты. Об этом пишет издание Upi.

В отчете, на который ссылаются журналисты, проанализированы данные из таких источников, как Всемирная продовольственная программа ООН, Министерство сельского хозяйства США и информация независимого новостного издания Daily NK.

Одной из причин того, что население КНДР оказалось на пороге страшнейшего за 33 года голода — неумелая экономическая политика правительства, считает издание. При этом «чистый баланс зерна в Северной Корее упал ниже минимальных потребностей человека».

«Наличие продовольствия, вероятно, упало ниже абсолютного минимума с точки зрения человеческих потребностей, а по одному показателю оно находится на самом низком уровне со времен голода в стране в 1990-х годах», — говорится в отчете.