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21 минуту назад

Жители Северной Кореи оказались на пороге страшнейшего за 33 года голода

Lenta.ru

Северная Корея переживает худший с 1990-х годов период: в стране сильнейшие проблемы с продовольственной безопасностью, часть населения сталкивается с проблемами из-за последствий COVID-19 и ростом цен на продукты. Об этом пишет издание Upi.

КНДР оказалась на пороге страшнейшего за 33 года голода
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

В отчете, на который ссылаются журналисты, проанализированы данные из таких источников, как Всемирная продовольственная программа ООН, Министерство сельского хозяйства США и информация независимого новостного издания Daily NK.

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Одной из причин того, что население КНДР оказалось на пороге страшнейшего за 33 года голода — неумелая экономическая политика правительства, считает издание. При этом «чистый баланс зерна в Северной Корее упал ниже минимальных потребностей человека».

«Наличие продовольствия, вероятно, упало ниже абсолютного минимума с точки зрения человеческих потребностей, а по одному показателю оно находится на самом низком уровне со времен голода в стране в 1990-х годах», — говорится в отчете.

Период голода, совпавший с экономическим кризисом, известен как период «Трудного похода». Он продолжался с 1995-го по 1999 годы и унес, по разным оценкам, от 10 тысяч до 3 миллионов жизней.

В мире,Чен Ким,ООН,
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