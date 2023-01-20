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33 минуты назад

Зеленский назвал оружие России

Никита Бородкин

Президент Украины Владимир Зеленский назвал время оружием России. Об этом украинский лидер заявил перед встречей контактной группы по поддержке Украины на авиабазе «Рамштайн», трансляция которого шла на сайте Пентагона.

Зеленский назвал оружие России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Время остается оружием РФ. Нам нужно ускориться. Время должно стать нашим общим оружием, точно также как противовоздушная оборона, артиллерия, бронетранспортеры и танки», — сказал Зеленский.

Кроме того, украинский президент поблагодарил союзников за уже предоставленную Киеву помощь.

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Напомним, что на встрече также выступил глава Пентагона Ллойд Остин. Он заявил, что в конфликте наступает «переломный момент», а союзникам не стоит медлить в вопросе оказания помощи Киеву. По мнению министра обороны США, странам Запада пришло время «копнуть глубже» и расширить поставки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что поставки НАТО тяжелого вооружения Киеву принципиально ничего не изменят, лишь добавив Украине проблем.

В мире,СВО,Ллойд Остин,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,НАТО,Пентагон,
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