Зеленский назвал оружие России

Президент Украины Владимир Зеленский назвал время оружием России. Об этом украинский лидер заявил перед встречей контактной группы по поддержке Украины на авиабазе «Рамштайн», трансляция которого шла на сайте Пентагона.

«Время остается оружием РФ. Нам нужно ускориться. Время должно стать нашим общим оружием, точно также как противовоздушная оборона, артиллерия, бронетранспортеры и танки», — сказал Зеленский.

Кроме того, украинский президент поблагодарил союзников за уже предоставленную Киеву помощь.

Напомним, что на встрече также выступил глава Пентагона Ллойд Остин. Он заявил, что в конфликте наступает «переломный момент», а союзникам не стоит медлить в вопросе оказания помощи Киеву. По мнению министра обороны США, странам Запада пришло время «копнуть глубже» и расширить поставки.