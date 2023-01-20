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28 минут назад

Почему из кабинета Лукашенко вынесли компьютер Apple

Российская Газетаиещё 1

Надежность и удобство в эксплуатации отечественного компьютера "Горизонт" успел оценить президент Беларуси, распорядившись установить его в своем рабочем кабинете. А близкий к пресс-службе Александра Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого" уточнил, что "Apple на столе у главы государства больше не будет".

Лукашенко сменил компьютер Apple на белорусский ноутбук
Фото: БелтаБелта

Как ранее информировал "СОЮЗ", президент посетил 20 января выставку научно-технических достижений "Беларусь интеллектуальная" и осмотрел стенд, где представлены компьютеры производства белорусского предприятия.

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"Подобную технику уже поставили и на рабочий стол президента вместо устройства известного западного бренда", - сообщают новостные порталы, ссылаясь на слова Лукашенко.

В целом, согласно информации пресс-службы, особый интерес главы государства вызвали разработки в области искусственного интеллекта. Подчеркивается, что эту тему он обсуждал и ранее в ходе встреч с зарубежными партнерами.

"Если нужна поддержка или большие контакты, можете на меня полагаться. Я буду поддерживать и помогать, если нужно", - заявил президент.

Он подчеркнул важность развития сферы искусственного интеллекта и микроэлектроники. "Если мы хотим быть великими с точки зрения интеллекта - это будущее, основа", - отметил Лукашенко.

Доложили президенту и о целом ряде других разработок - лазерных технологиях, производстве инновационных аккумуляторных батарей, достижениях в сфере электротранспорта и космоса, обороны и безопасности. В этом ряду обозреватели акцентируют внимание и на беспилотных летательных аппаратах, которые предназначены не только для армейских нужд, но и, например, для сельского хозяйства. Они используются при обработке полей для внесения средств защиты растений.

А всего в национальном центре "БелЭкспо" представлено более 400 экспонатов. Свои новейшие разработки здесь демонстрируют ученые Академии наук, представители научно-исследовательских государственных и частных организаций, технопарков, которые занимаются научными исследованиями.

В мире,Александр Лукашенко,РАН,Apple,
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