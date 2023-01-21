Арестович усомнился в возможности победы Украины

Ушедший в отставку советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что после 14 января он не уверен, что Украина сможет одержать победу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его интервью, опубликованном в Youtube-канале.

Фото: Офис президента Украины Офис президента Украины

Арестович отметил, что он теперь неофициальное лицо, поэтому может говорить то, что хочет.

«Если все думают, что мы гарантированно выиграем войну, то с 14 числа уже перестало быть на это похоже», — сказал бывший советник главы офиса Владимира Зеленского.

Он также указал на оценку ситуации от президента Польши Анджея Дуды, который, по его словам, заявил о решающих месяцах и о том, что пока неизвестно, «выживет ли Украина».