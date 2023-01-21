Арестович усомнился в возможности победы Украины

Ушедший в отставку советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что после 14 января он не уверен, что Украина сможет одержать победу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его интервью, опубликованном в Youtube-канале.
Арестович отметил, что он теперь неофициальное лицо, поэтому может говорить то, что хочет.
«Если все думают, что мы гарантированно выиграем войну, то с 14 числа уже перестало быть на это похоже», — сказал бывший советник главы офиса Владимира Зеленского.
Он также указал на оценку ситуации от президента Польши Анджея Дуды, который, по его словам, заявил о решающих месяцах и о том, что пока неизвестно, «выживет ли Украина».
17 января стало известно, что офис президента Украины принял отставку Алексея Арестовича с должности советника. Ранее он попросил прощения за свое заявление о том, что причиной взрыва жилого дома в Днепропетровске стала работа украинской системы противовоздушной обороны. Он отмечал, что допустил серьезную ошибку в прямом эфире и пообещал в будущем строже относиться к информации, которую озвучивает.