В Китае ответили на письмо Зеленского Си

Пресс-секретарь МИД Китая Ван Вэньбинь прокомментировал письмо властей Украины Си Цзиньпину и заверил, что Пекин продолжит продвигать мирные переговоры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на брифинг китайского МИД.

О послании президента Украины Владимира Зеленского в адрес Си на Давосском форуме сообщила первая леди страны Елена Зеленская.

Она рассказала, что передаст «формулу мира» Зеленского главам Китая, Еврокомиссии и Швейцарии в качестве «приглашения к диалогу»

В «формуле мира», среди прочего, идет речь об отказе Украины от территориальных уступок. Также в ней содержатся призывы освободить всех украинских пленных, восстановить безопасность Запорожской АЭС, ввести ценовые потолки на российские энергоресурсы и расширить инициативу по экспорту украинского зерна.

Отвечая на вопрос, получил ли Си послание Зеленского, Ван Вэньбинь заявил, что Китай «всегда активно работал над продвижением мирных переговоров».