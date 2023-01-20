В Китае ответили на письмо Зеленского Си

Пресс-секретарь МИД Китая Ван Вэньбинь прокомментировал письмо властей Украины Си Цзиньпину и заверил, что Пекин продолжит продвигать мирные переговоры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на брифинг китайского МИД.
О послании президента Украины Владимира Зеленского в адрес Си на Давосском форуме сообщила первая леди страны Елена Зеленская.
Она рассказала, что передаст «формулу мира» Зеленского главам Китая, Еврокомиссии и Швейцарии в качестве «приглашения к диалогу»
В «формуле мира», среди прочего, идет речь об отказе Украины от территориальных уступок. Также в ней содержатся призывы освободить всех украинских пленных, восстановить безопасность Запорожской АЭС, ввести ценовые потолки на российские энергоресурсы и расширить инициативу по экспорту украинского зерна.
Отвечая на вопрос, получил ли Си послание Зеленского, Ван Вэньбинь заявил, что Китай «всегда активно работал над продвижением мирных переговоров».
«Пекин продолжит своими способами играть конструктивную роль в мирном решении кризиса», - заверил пресс-секретарь.