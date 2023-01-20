Врач рассказал о состоянии Назарбаева после операции

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев после перенесенной операции на сердце чувствует себя хорошо. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на кардиохирурга Юрия Пя, в ближайшее время политика выпишут из больницы.

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«Эта процедура, которая была проведена сегодня, была запланирована в прошлом году. В силу его занятости мы решили провести когда ему будет удобно», — заявил врач.

Пя добавил, что диагноз Назарбаева не раскрывается, поскольку «медицинские вопросы — это достояние самого пациента».

Напомним, что об операции на сердце 82-летнего Назарбаева стало известно в пятницу, 20 января. Как рассказал его пресс-секретарь Айдос Укибай, она завершилась успешно. Вмешательство проводили в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Юрия Пя.

Назарбаев возглавлял Казахстан более 30 лет. Он ушел в отставку в 2019 году, но за ним сохранились некоторые привилегии, в том числе статус первого президента и лидера нации (елбасы), а также пожизненное право возглавлять Совет безопасности республики.