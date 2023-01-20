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25 минут назад

Эрдогану предрекли потерю поста президента на честных выборах

Lenta.ru

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган может потерять свой пост в случае, если следующие президентские выборы пройдут честно. Об этом сообщает британская газета The Economist.

Эрдогану предрекли потерю поста президента на честных выборах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Издание напоминает, что возглавляемая Эрдоганом Партия справедливости и развития (ПСР) стремительно теряет свою прежнюю популярность: так, три года назад ПСР проиграла мэрские выборы в Анкаре, Стамбуле и Измире — трех крупнейших городах Турции.

«Опросы показывают, что Эрдоган может потерять пост президента через четыре месяца, если оппозиция объединится вокруг своего самого популярного кандидата, а выборы пройдут более или менее честно», — пишет автор материала.

Отмечается, что падение рейтинга нынешнего турецкого президента объясняется деградацией демократических институтов в период его долгого правления, а также беспрецедентная инфляция и падение уровня жизни.

«Эрдоган считает, что лекарство от инфляции — сделать деньги дешевле. Это основная причина, по которой инфляция в Турции составляет 64 процента», — отмечает газета.

Ближайшие президентские и парламентские выборы в Турции пройдут в июне 2023 года. Летом 2022 года Эрдоган выдвинул свою кандидатуру от объединения «Альянс народа», в которое вошли ПСР и Партия националистического движения (ПНД).

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