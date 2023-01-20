Вероятность выхода Турции из НАТО оценили

Вероятность выхода Турции из НАТО невелика, так как членство в Альянсе выгодно для Анкары, рассказал в беседе с «ПолитЭкспертом» международник Мурад Садыгзаде. Юрист отметил, что политика президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана строится на балансировании в геополитическом пространстве с целью защиты национальных интересов, а разрыв с НАТО в определенной степени лишил бы его политического веса. Эксперт уточнил, что членство в Альянсе укрепляет позиции Эрдогана и в самой Турции, одновременно привлекая поддержку прозападной и националистической части населения.

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Не думаю, что Турция может выйти из НАТО. Это, скорее, политический инструмент для игры на внутреннюю националистическую аудиторию, чтобы показать: мы достаточно сильные, крепкие, можем вести суверенную политику в отличие от той же самой Греции и других антагонистов, но в то же время говорить другой прозападной части населения: мы входим в альянс как вторая по мощности армия, с нашим мнением считаются, — сказал Садыгзаде.

Международник отметил, что действия турецкой партии «Родина», которая агитирует граждан страны ставить подписи в петициях за выход Турции из НАТО и участвовать в митингах, не смогут существенно повлиять на ситуацию. По его словам, эта партия не является достаточно влиятельной силой и находится в меньшинстве, а Эрдоган к ней не прислушивается.