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14 минут назад

Пока вы спали: тайный визит главы ЦРУ в Киев, реакция главы НХЛ на скандал с россиянином Проворовым

Вероника Полынина

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Пока вы спали: тайный визит главы ЦРУ в Киев, реакция главы НХЛ на скандал с россиянином
Фото: EPA/TACCEPA/TACC

Глава ЦРУ тайно встретился с Зеленским в Киеве

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Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс приезжал в Киев и провел секретную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры состоялись в конце прошлой недели, пишет со ссылкой на свои источники The Washington Post.

По данным источников издания, Бернс проинформировал президента Украины о своих ожиданиях «относительно военных планов России в ближайшие недели и месяцы». В свою очередь руководство Украины интересовало, как долго Киев может ожидать продолжения помощи США и Запада. И Бернс «признал, что в какой-то момент помощь будет труднее получить», пояснили собеседники газеты.

Венгрия заблокировала очередной транш военной помощи ЕС Украине

Венгрия заблокировала предоставление Украине Евросоюзом седьмого транша военной помощи. Об этом со ссылкой на высокопоставленного дипломата пишет польская радиостанция RMF 24.

Речь идет о 500 млн евро, которые планировалось выделить из Европейского фонда мира, из которого финансируются закупки смертоносного оружия и средств защиты для Украины. Страны ЕС намерены оказать давление на Будапешт во время предстоящей встречи министров иностранных дел, если же Венгрия не снимет вето, решение может быть принято без учета ее мнения, отмечается в статье.

Toyota возобновила поставки запчастей в Россию

Российская «дочка» Toyota возобновила прямые поставки запчастей в Россию и разрешила своим дилерам параллельный импорт деталей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на соответствующие документы, представленные компанией в ходе рассмотрения иска, поданного «Общественной потребительской инициативой» и Роспотребнадзором.

В письме, подписанном управляющим генеральным менеджером департамента поставки запасных частей и складских операций «Тойота Мотор» Андреем Щербаковым, указывается, что поставки были возобновлены в конце прошлого года.

«Действия компании фактически подтверждают, что у дочерних компаний иностранных автоконцернов есть объективные возможности обеспечить права потребителей», - заметил председатель ОПИ Олег Павлов.

Глава НХЛ вступился за русского хоккеиста Проворова

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов следовал своим убеждениям, отказавшись участвовать в акции в поддержку ЛГБТ. Об этом заявил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, чьи слова приводит NYI Hockey Now.

По мнению Беттмэна, стоит сосредоточиться на тех игроках лиги, которые «взяли на себя обязательства в рамках общественной миссии, чтобы сделать нашу игру гостеприимной и инклюзивной». При этом, по мнению комиссара НХЛ, отдельные игроки «следуют своим убеждениям» и принимают решения, исходя из них.

В Саудовской Аравии заявил о важности партнерства с Россией

Саудовская Аравия продолжит взаимодействовать с Россией в различных сферах, в том числе и по нефтяному вопросу. Об этом в интервью телеканалу Bloomberg Television заявил глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд, пишет ТАСС.

«У нас важное партнерство с Россией, ОПЕК+. Партнерство, которое обеспечивает стабильность на рынке нефти, что важно для нас, поскольку нефть по-прежнему является для нас основным источником [доходов], но она также важна для мирового сообщества», - пояснил он, подчеркнув, что Эр-Рияд также намерен взаимодействовать с Россией и «по поиску путей разрешения конфликта на Украине.

В мире,Уильям Бернс,Гэри Беттмэн,Олег Павлов,Владимир Зеленский,Андрей Щербаков,Иван Проворов,ЦРУ,Роспотребнадзор,ЕС,
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