От украинцев потребовали платить за свет, несмотря на отключения

Украинские потребители должны оплачивать счета за электричество, несмотря на отключения. Об этом заявил генеральный директор энергокомпании Yasno (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко, сообщает ТАСС.

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"Несмотря на перебои в подаче электроэнергии и все неудобства, которые могут возникнуть, важно, чтобы все вовремя оплачивали свои счета за электроэнергию", - сообщил Коваленко

По его словам, 20% от тарифа - это расходы на эксплуатацию энергосетей.

Коваленко отметил, что с февраля прошлого года граждане Украины стали меньше платить за "коммуналку".