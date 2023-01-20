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19 минут назад

Энергокомпания Yasno требует от украинцев платить за свет, несмотря на отключения

Российская Газета

Украинские потребители должны оплачивать счета за электричество, несмотря на отключения. Об этом заявил генеральный директор энергокомпании Yasno (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко, сообщает ТАСС.

От украинцев потребовали платить за свет, несмотря на отключения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Несмотря на перебои в подаче электроэнергии и все неудобства, которые могут возникнуть, важно, чтобы все вовремя оплачивали свои счета за электроэнергию", - сообщил Коваленко

По его словам, 20% от тарифа - это расходы на эксплуатацию энергосетей.

Коваленко отметил, что с февраля прошлого года граждане Украины стали меньше платить за "коммуналку".

Ранее в "Укрэнерго" заявили, что генерация электричества на Украине сейчас не покрывает и четверти потребления, и периодически отключается свет из-за превышения лимитов.

В мире,Сергей Коваленко,
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