Назарбаев перенес операцию на сердце

Фото: РИА Новости РИА Новости

Он также уточнил, что состоянию его здоровья ничего не угрожает. По словам пресс-секретаря, в настоящее время Назарбаев находится под наблюдением врачей. Он добавил, что операцию проводили в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Юрия Пя.

О том, что 82-летнего Нурсултана Назарбаева госпитализировали, изначально сообщило информационное агентство «КазТАГ». Оно сослалось на казахстанского медиа-менеджера Александра Аксютица.

Назарбаев был главой Казахстана более 30 лет. О решении уйти в отставку было объявлено весной 2019 года. За ним сохранились некоторые привилегии после того, как он ушел с поста президента. Он закрепил за собой статус первого президента и лидера нации (елбасы). Позднее за президентом закрепили пожизненное право возглавлять Совет безопасности республики.