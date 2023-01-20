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37 минут назад

СМИ: Назарбаев перенес операцию на сердце

Лера Букина

Экс-главе Казахстана Нурсултану Назарбаеву провели операцию на сердце. Она прошла успешно, заявил его пресс-секретарь Айдос Укибай.

Назарбаев перенес операцию на сердце
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он также уточнил, что состоянию его здоровья ничего не угрожает. По словам пресс-секретаря, в настоящее время Назарбаев находится под наблюдением врачей. Он добавил, что операцию проводили в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Юрия Пя.

О том, что 82-летнего Нурсултана Назарбаева госпитализировали, изначально сообщило информационное агентство «КазТАГ». Оно сослалось на казахстанского медиа-менеджера Александра Аксютица.

В Казахстане Нурсултана Назарбаева официально лишили ряда привилегий и статуса «елбасы»

Назарбаев был главой Казахстана более 30 лет. О решении уйти в отставку было объявлено весной 2019 года. За ним сохранились некоторые привилегии после того, как он ушел с поста президента. Он закрепил за собой статус первого президента и лидера нации (елбасы). Позднее за президентом закрепили пожизненное право возглавлять Совет безопасности республики.

Однако новая Конституция республики предусматрела лишение Назарбаева привилегий. В середине января этого года Конституционным судом было утверждено лишение его статуса елбасы.

В мире,Айдос Укибай,Нурсултан Назарбаев,
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