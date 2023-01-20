Экс-президент Казахстана Назарбаев госпитализирован

Первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева госпитализировали, сообщает «КазТАГ» со ссылкой на казахстанского медиа-менеджера Александра Аксютица.
Согласно данным информационного агентства, Назарбаеву, возможно, будут проводить операцию на сердце.
«Мои источники сообщили, что Нурсултан Назарбаев госпитализирован в одну из больниц Астаны. Ему проводят комплексное обследование сердца. Медперсонал говорит, что возможно будет хирургическое вмешательство», — подчеркнул Аксютиц.
Сейчас Назарбаеву 82 года.
О том, что Назарбаева лишили статуса почетного сенатора, стало известно 12 января. С таким заявлением выступил председатель сената (верхней палаты парламента) Казахстана Маулен Ашимбаев. Позднее закон «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы (лидере нации — прим. ред.)», был признан утратившим силу. Данный закон касается привилегий и полномочий экс-главы республики.