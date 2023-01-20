Экс-президент Казахстана Назарбаев госпитализирован

«Мои источники сообщили, что Нурсултан Назарбаев госпитализирован в одну из больниц Астаны. Ему проводят комплексное обследование сердца. Медперсонал говорит, что возможно будет хирургическое вмешательство», — подчеркнул Аксютиц.