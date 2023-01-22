В доме Байдена прошел обыск

Сотрудники минюста США провели обыск в частном доме президента Джо Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр) и обнаружили еще шесть секретных документов. Об этом заявил адвокат хозяина Белого дома Боб Баэур.

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По его словам, "тщательный обыск в доме президента" продлился более 12 часов и был завершен накануне, пишет РИА Новости. Были осмотрены все помещения. При обыске присутствовали адвокаты Байдена и представители Белого дома, уточнил Бауэр.

По итогам обыска минюст забрал шесть засекреченных документов. Часть из них относится ко времени работы главы государства в сенате, а другая часть - к периоду вице-президентства Байдена.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в частном доме Байдена в городке Уилмингтон найдены еще пять новых секретных документов. До этого стало известно, что в кабинете Байдена в аналитическом центре Penn Biden Center доверенные лица президента обнаружили около десяти секретных документов, а позже еще одну партию секретных бумаг нашли в гараже президента.

Сам Байден, комментируя ситуацию с секретными документами, использовал фразу писательницы Гертруды Стайн, чтобы объяснить, насколько несерьезно к этому относится.

"Я думаю, вы поймете, что там ничего нет. Там нет даже ничего", - сказал журналистам хозяин Белого дома.