Поставка Киеву тяжелого оружия приблизит мир к третьей мировой войне, сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего немецкого депутата, члена правой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемара Гердта.
«Поставка тяжелого оружия не только основательно втянет в военный конфликт европейские страны, но и приблизит официальное признание третьей мировой войны. Новое оружие будет гореть так же, как и старое, но это новые жертвы и продление противостояния, эскалация конфликта, который очень выгоден кому-то, но не нам здесь, в Европе», — заявил парламентарий.
Он отметил, европейские лидеры подневольны в своих решениях, так как на каждого из них в Соединенных Штатах есть компромат.
«В своем выборе они, к сожалению, несамостоятельны. Это же касается и нашей страны. Только проведение в Германии досрочных выборов и приход к власти новых сил, настроенных на защиту национальных интересов страны, позволит запретить поставку оружия, отменить политику санкций и принудить стороны конфликта сесть за стол переговоров», — сказал Гердт.
Он подчеркнул, что любой конфликт заканчивается диалогом. От скорости его начала зависит в итоге количество жертв.
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о надежде, что по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины, которая пройдет 20 января на американской авиабазе Рамштайн в Германии, будут приняты решения о поставках Киеву тяжелого вооружения.