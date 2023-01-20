Экс-депутат ФРГ заявил, что поставка Киеву оружия приблизит третью мировую

«Поставка тяжелого оружия не только основательно втянет в военный конфликт европейские страны, но и приблизит официальное признание третьей мировой войны. Новое оружие будет гореть так же, как и старое, но это новые жертвы и продление противостояния, эскалация конфликта, который очень выгоден кому-то, но не нам здесь, в Европе», — заявил парламентарий.