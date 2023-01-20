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17 минут назад

Экс-депутат ФРГ заявил, что поставка Киеву оружия приблизит третью мировую

Елена Прошина

Поставка Киеву тяжелого оружия приблизит мир к третьей мировой войне, сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего немецкого депутата, члена правой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемара Гердта.

Экс-депутат ФРГ заявил, что поставка Киеву оружия приблизит третью мировую
Фото: ТАССТАСС

«Поставка тяжелого оружия не только основательно втянет в военный конфликт европейские страны, но и приблизит официальное признание третьей мировой войны. Новое оружие будет гореть так же, как и старое, но это новые жертвы и продление противостояния, эскалация конфликта, который очень выгоден кому-то, но не нам здесь, в Европе», — заявил парламентарий.

Он отметил, европейские лидеры подневольны в своих решениях, так как на каждого из них в Соединенных Штатах есть компромат.

«В своем выборе они, к сожалению, несамостоятельны. Это же касается и нашей страны. Только проведение в Германии досрочных выборов и приход к власти новых сил, настроенных на защиту национальных интересов страны, позволит запретить поставку оружия, отменить политику санкций и принудить стороны конфликта сесть за стол переговоров», — сказал Гердт.

Он подчеркнул, что любой конфликт заканчивается диалогом. От скорости его начала зависит в итоге количество жертв.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о надежде, что по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины, которая пройдет 20 января на американской авиабазе Рамштайн в Германии, будут приняты решения о поставках Киеву тяжелого вооружения.

В мире,Вальдемар Гердт,Йенс Столтенберг,НАТО,
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