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23 минуты назад

Дипломат в ООН назвал идею антироссийского «трибунала» PR-ходом

Елена Прошина

Мысли о создании «трибунала» против России по событиям на Украине, которую пытаются навязать Киев и страны Запада, является PR-ходом, сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из дипломата в одной из делегаций в ООН.

Дипломат в ООН назвал идею антироссийского «трибунала» PR-ходом
Фото: ТАССТАСС

По его словам, единственная структура, способная создать трибунал, решения которого носили бы принудительный характер — Совет Безопасности ООН, где у Москвы есть право вето.

«Потому что только Совет Безопасности, действующий по главе 7 Устава ООН, может принимать решения, обязательные (принудительные) для государств», — заявил он.

«Соответственно, созданный на основе такой резолюции орган, даже если назвать его "трибуналом", на практике не сможет совершать никаких принудительных действий, включая выдачу ордеров на арест», - считает собеседник агентства.

Он отметил, что «это не будет судебный орган, но для целей пропаганды в контексте создания видимости осуждения действий России "всем международным сообществом" подойдет». Подчеркивается, что резолюция ГА ООН в случае принятия только странами Запада при массовом воздержании всех остальных также будет указывать на сугубо региональный характер инициативы и едва ли будет обладать авторитетом.

19 января Европейский парламент большинством голосов одобрил резолюцию с призывом к созданию так называемого «спецтрибунала по Украине» и использованию российских активов «для репараций Киеву».

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