Вучич объяснил позицию Сербии по Украине и антироссийским санкциям

«Вы забыли, что мы терпели санкции (в 1990-х годах) почти 10 лет, и мы не в восторге от них, не верю, что они дадут какой-то результат. Не принадлежу к клубу одинаково мыслящих людей, предпочитаю плюрализм мнений, но, когда мы говорим о важных вещах, Уставе ООН, позиции по суверенитету и территориальной целостности стран, всегда можете рассчитывать на Сербию», — сказал Вучич.