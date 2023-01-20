Вучич объяснил позицию Сербии по Украине и антироссийским санкциям

Сербский президент Александр Вучич рассказал, почему поддерживает территориальную целостность Украины и не поддерживает санкции против России, сообщает РИА Новости.
Глава государства на полях Всемирного экономического форума в Давосе вместе с главой Европейского парламента Робертой Метсолой и премьер-министром Албании Эди Рамой принял участие в круглом столе на тему «Расширение европейских горизонтов», на котором шла речь о растущем евроскептицизме на Западных Балканах.
«Вы забыли, что мы терпели санкции (в 1990-х годах) почти 10 лет, и мы не в восторге от них, не верю, что они дадут какой-то результат. Не принадлежу к клубу одинаково мыслящих людей, предпочитаю плюрализм мнений, но, когда мы говорим о важных вещах, Уставе ООН, позиции по суверенитету и территориальной целостности стран, всегда можете рассчитывать на Сербию», — сказал Вучич.
По его словам, он «хотел бы видеть мир как можно скорее». Президент Венгрии отметил, что Белград поддерживает «территориальную целостность Украины, так же как поддерживает территориальную целостность Сербии». Отмечается, что Сербия будет поддерживать территориальную целостность любой страны-члена ООН.
Вучич подчеркнул, что Белград поддерживает и соблюдает каждую резолюцию ООН, Устав ООН и задал вопрос, «почему некоторые мировые державы не соблюдают устав и резолюцию 1244 ООН, когда речь идет о Сербии».