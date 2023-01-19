Более миллиона французов вышли на протесты против пенсионной реформы

Порядка 1,12 миллиона человек приняли участие в протестах против повышения пенсионного возраста во Франции. Демонстрации прошли по всей стране в четверг, 19 января. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой министерство внутренних дел.

Всего во Франции прошло более двухсот манифестаций. В публикации отмечается, что 80 тысяч французов вышли на улицы в Париже. Среди них — представители разных отраслей, сторонники движения «желтые жилеты» и радикалы black bloc.