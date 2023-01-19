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1 час назад

Более миллиона французов вышли на протесты против пенсионной реформы

Lenta.ru

Порядка 1,12 миллиона человек приняли участие в протестах против повышения пенсионного возраста во Франции. Демонстрации прошли по всей стране в четверг, 19 января. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой министерство внутренних дел.

Более миллиона французов вышли на протесты против пенсионной реформы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Всего во Франции прошло более двухсот манифестаций. В публикации отмечается, что 80 тысяч французов вышли на улицы в Париже. Среди них — представители разных отраслей, сторонники движения «желтые жилеты» и радикалы black bloc.

Ранее сообщалось, что, согласно опросам, около 60 процентов граждан выступают против реформы, инициатором которой считают президента страны Эммануэля Макрона. При этом около 46 процентов жителей готовы выйти на демонстрации.

В мире,Эммануэль Макрон,
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