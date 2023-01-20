В СЖР назвали блокировку счета RT France попыткой ограничить работу российских СМИ

"Это вопиющее нарушение свободы слова и очередная попытка ограничить работу российских СМИ, которые действуют вне мейнстрима, который диктуют в Европе. К сожалению, попытки прекратить работу RT во Франции мы видим уже не в первый раз", - сказал он ТАСС в пятницу.