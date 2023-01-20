В СЖР назвали блокировку счета RT France попыткой ограничить работу российских СМИ

Блокировка банковского счета RT France является вопиющим нарушением свободы слова, это очередная попытка ограничить работу российских СМИ за рубежом, считает глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.
"Это вопиющее нарушение свободы слова и очередная попытка ограничить работу российских СМИ, которые действуют вне мейнстрима, который диктуют в Европе. К сожалению, попытки прекратить работу RT во Франции мы видим уже не в первый раз", - сказал он ТАСС в пятницу.
Банковский счет телеканала RT France был заблокирован во Франции по требованию Главного управления казначейства при Министерстве экономики и финансов Франции, сообщила в четверг газета Le Monde. Отмечается, что соответствующее решение было принято в соответствии с девятым пакетом санкций ЕС, принятым в середине декабря 2022 года.
Президент и главный редактор RT France Ксения Федорова подтвердила ТАСС информацию о закрытии счета. В то же время она не стала комментировать планы дальнейшей работы редакции, "чтобы никак не усугубить сложившуюся ситуацию для журналистов [телеканала] во Франции".
В марте 2022 года ЕС запретил вещание на территории сообщества телеканала RT и работу агентства Sputnik. 27 июля прошлого года Европейский суд общей юрисдикции отклонил ранее поданный телеканалом RT France иск, который оспаривал запрет Совета Евросоюза на вещание.