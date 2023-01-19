Макрон предупредил о крахе производства в Европе из-за США

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что политика США заключает в себе угрозу деиндустриализации Европы. В ходе совместной пресс-конференции с премьером Испании Педро Санчесом французский лидер перечислил вызовы, которые стоят перед странами Евросоюза, в список которых вошел конфликт на Украине, а также меры Соединенных Штатов по снижению инфляции в стране. По словам Макрона, эти проблемы ставят под угрозу все европейское производство.

Если Европа не отреагирует, ускорение «озеленения» американской экономики будет означать деиндустриализацию нашего континента, — процитировали Макрона в пресс-службе Елисейского дворца.

В ходе своей речи Макрон назвал три главных направления для развития экономики ЕС: климатический и энергетический переходы, индустриализация европейского континента, а также его стратегическая автономия. По мнению французского главы, работа по данным направлениям позволит европейцам ускорить разработку «зеленой» энергетики, а также расширить производство.

16 ноября президент США Джо Байден ввел в действие целый пакет законов, которые до него не решались инициировать другие хозяева Белого дома. Формально пакет получил название Inflation Reduction Act (IRA, Закон о снижении инфляции), однако его значение выходит далеко за рамки борьбы с ростом цен, а многие экономисты вообще полагают, что борьба с инфляцией не главная задача документа.