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21 минуту назад

Макрон предупредил о крахе европейского производства из-за США

News.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что политика США заключает в себе угрозу деиндустриализации Европы. В ходе совместной пресс-конференции с премьером Испании Педро Санчесом французский лидер перечислил вызовы, которые стоят перед странами Евросоюза, в список которых вошел конфликт на Украине, а также меры Соединенных Штатов по снижению инфляции в стране. По словам Макрона, эти проблемы ставят под угрозу все европейское производство.

Макрон предупредил о крахе производства в Европе из-за США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Если Европа не отреагирует, ускорение «озеленения» американской экономики будет означать деиндустриализацию нашего континента, — процитировали Макрона в пресс-службе Елисейского дворца.

В ходе своей речи Макрон назвал три главных направления для развития экономики ЕС: климатический и энергетический переходы, индустриализация европейского континента, а также его стратегическая автономия. По мнению французского главы, работа по данным направлениям позволит европейцам ускорить разработку «зеленой» энергетики, а также расширить производство.

16 ноября президент США Джо Байден ввел в действие целый пакет законов, которые до него не решались инициировать другие хозяева Белого дома. Формально пакет получил название Inflation Reduction Act (IRA, Закон о снижении инфляции), однако его значение выходит далеко за рамки борьбы с ростом цен, а многие экономисты вообще полагают, что борьба с инфляцией не главная задача документа.

Нормативные акты, разработанные демократами в конгрессе, обеспечат выделение около $300 млрд на «озеленение» экономики. Кроме того, они вводят верхний порог цен на ходовые медикаменты и, что самое революционное, устанавливают нижний порог налогообложения на прибыль корпораций.

В мире,Эммануэль Макрон,Джозеф Байден,ЕС,
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