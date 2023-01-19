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13 минут назад

СМИ: Венгрия заблокировала очередной транш военной помощи ЕС для Украины

ТАССиещё 2

Венгрия заблокировала утверждение Евросоюзом седьмого пакета европейской поддержки на приобретение вооружения для Украины. Об этом сообщила в четверг польская радиостанция RMF со ссылкой на источник.

Венгрия заблокировала очередной транш военной помощи ЕС для Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о сумме полмиллиарда евро из так называемого Европейского фонда мира.

По информации радиостанции, страны ЕС продолжат оказывать давление на Будапешт в понедельник во время встречи глав МИД. В случае, если Венгрия продолжит протестовать, европейские дипломаты намерены добиться утверждения транша без ее участия.

Европейский фонд мира используется Евросоюзом для оплаты поставок оружия странами - членами ЕС на Украину. В 2022 году из этого фонда Киеву были оплачены поставки оружия примерно на €3,2 млрд.

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