Венгрия заблокировала очередной транш военной помощи ЕС для Украины

Венгрия заблокировала утверждение Евросоюзом седьмого пакета европейской поддержки на приобретение вооружения для Украины. Об этом сообщила в четверг польская радиостанция RMF со ссылкой на источник.

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Речь идет о сумме полмиллиарда евро из так называемого Европейского фонда мира.

По информации радиостанции, страны ЕС продолжат оказывать давление на Будапешт в понедельник во время встречи глав МИД. В случае, если Венгрия продолжит протестовать, европейские дипломаты намерены добиться утверждения транша без ее участия.