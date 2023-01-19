Венгрия заблокировала очередной транш военной помощи ЕС для Украины

Венгрия заблокировала утверждение Евросоюзом седьмого пакета европейской поддержки на приобретение вооружения для Украины. Об этом сообщила в четверг польская радиостанция RMF со ссылкой на источник.
Речь идет о сумме полмиллиарда евро из так называемого Европейского фонда мира.
По информации радиостанции, страны ЕС продолжат оказывать давление на Будапешт в понедельник во время встречи глав МИД. В случае, если Венгрия продолжит протестовать, европейские дипломаты намерены добиться утверждения транша без ее участия.
Европейский фонд мира используется Евросоюзом для оплаты поставок оружия странами - членами ЕС на Украину. В 2022 году из этого фонда Киеву были оплачены поставки оружия примерно на €3,2 млрд.