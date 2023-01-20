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23 минуты назад

Президент Сербии Вучич исключил вероятность войны с Косово

Газета.Ruиещё 2

Белград не видит предпосылок для перерастания напряженности в отношениях Сербии и непризнанного Косово в полномасштабный военный конфликт. Об этом президент Сербии Александр Вучич заявил агентству Анадолу на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Вучич оценил вероятность войны с Косово
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Вместе с тем, мы сделаем все для поддержания стабильности и мира. Войны не предвижу. Надеюсь, мы сможем преодолеть все трудности", - сказал он.

Вучич подчеркнул, что Сербия готова обсуждать разногласия по проблеме Косово и он будет рад обсудить этот вопрос на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Сербский лидер отметил, что вопреки различиям в позициях относительно вопроса независимости Косово, в Белграде считают Турцию дружественной страной. При этом Вучич выступил резко против поставок турецких БПЛА Bayraktar как Сербии, так и Косово.

"Мы готовы закупить у Турции много разной военной техники, помимо Bayraktar 2", - сказал он.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страну ожидает один из тяжелейших годов в ее новейшей истории на фоне позиции западных государств по ограничительным мерам в отношении Москвы и косовскому вопросу.

В мире,Санкции,Александр Вучич,Реджеп Эрдоган,
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