В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 68.85EUR 74.41
Войти в почту
18 минут назад

Президент Хорватии отреагировал на критику после похвалы его позиции от Лаврова

Lenta.ruиещё 2

Президент Хорватии Зоран Миланович отреагировал на критику в свой адрес, вызванную похвалой со стороны министра иностранных дел России Сергея Лаврова его позиции по участию НАТО в конфликте на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Президент Хорватии отреагировал на критику после похвалы его позиции от Лаврова
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Хорватский лидер подчеркнул, что разговаривал с Лавровым лишь однажды и был с ним холоден.

«Однажды я познакомился с ним. Тогда мы разговаривали полчаса, и я был по отношению к нему холоден, как и всегда в отношениях с русскими надо быть осторожным», — заявил Миланович.

Помимо этого, президент вновь раскритиковал поставки вооружений НАТО на Украину, указав, что таким образом Североатлантический альянс «участвует и не участвует в конфликте». По его словам, пытаться урегулировать украинский кризис необходимо в Москве и Вашингтоне, где все и началось.

«Мы имеем дело со страной, которая не может себе позволить проиграть войну — Россией, ядерной силой высшей категории», — отметил Миланович.

Ранее президент Хорватии заявил, что с помощью украинцев Вашингтон и НАТО ведут прокси-войну против России. Он также подчеркнул, что не видит конечной цели санкций в отношении Москвы.

В мире,Зоран Миланович,Сергей Лавров,НАТО,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители