Сербия отправит Украине гуманитарную помощь

Правительство Сербии в ходе заседания приняло решение об отправке на Украину партии гуманитарной помощи. Об этом сообщается в опубликованном в четверг заявления кабмина.

После начала специальной военной операции России на Украине президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности сообщил, что республика поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Сербский президент заявил, что страна временно прекращает армейские и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Он отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами, сожалеет о том, что происходит на востоке Европы, готова оказывать гуманитарную помощь Киеву.