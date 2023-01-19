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39 минут назад

Сербия решила отправить Украине гуманитарную помощь

ТАССиещё 1

Правительство Сербии в ходе заседания приняло решение об отправке на Украину партии гуманитарной помощи. Об этом сообщается в опубликованном в четверг заявления кабмина.

Сербия отправит Украине гуманитарную помощь
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Правительство Сербии приняло решение направить на Украину гуманитарную помощь в виде необходимого для поддержки энергосистемы страны оборудования", - отмечается в документе.

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После начала специальной военной операции России на Украине президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности сообщил, что республика поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Сербский президент заявил, что страна временно прекращает армейские и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Он отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами, сожалеет о том, что происходит на востоке Европы, готова оказывать гуманитарную помощь Киеву.

В мире,Александар Вучич,
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