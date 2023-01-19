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«Чем раньше согласится, тем быстрее закончится»: в Кремле дали совет Зеленскому

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что чем раньше глава Украины Владимир Зеленский согласится учесть требования России, «тем быстрее все закончится». Об этом сообщает РИА Новости. Песков заявил, что власти Украины предпочли бы, чтобы президент Владимир Путин и Россия не существовали, «но они есть и будут».

Лавров раскрыл позицию Лукашенко по вопросу СВО

Глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия разделяют единую позицию по вопросу целей спецоперации на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Bloomberg: Россия нашла лазейку для поставок нефти в обход санкций

Bloomberg сообщил о лазейке для поставок российской нефти в обход санкций. По данным агентства, нефть из РФ начали активно смешивать в Сингапуре с другими сортами для реэкспорта. Как отмечает агентство, в последнее время в Сингапуре стремительно растет спрос на резервуары для хранения нефти.

Мать Костомарова прокомментировала возможное отключение сына от ЭКМО

Мать фигуриста Романа Костомарова Валентина, рассказала телеканалу 360 о состоянии сына и прокомментировала сообщения об отключении от ЭКМО. Семья спортсмена надеется на лучшее.

По ее словам, она пока не навещала сына, а о его здоровье узнает от невестки Оксаны Домниной и из прессы.

Кого с 1 марта могут лишить недвижимости: россиян предупредили о новых правилах

ТАСС

С 1 марта россиян смогут лишать жилья из-за его использования не по назначению и за «бесхозяйственное содержание» (вступают в силу соответствующие поправки в Гражданский кодекс). Юристы рассказали Life о деталях этих нововведений.

Руководителей компании «Лукоморье» объявили в международный розыск

Владельца компании «Лукоморье» Сергея Лукашевского и ее гендиректора Дмитрия Лукашевского объявили в международный розыск по делу о неуплате налогов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Тверской суд Москвы. Торгово-производственная компания «Лукоморье» выпускает рыбные консервы, икру и другую рыбную продукцию.

Россиян начнут штрафовать с помощью камер за еще одно нарушение

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) рассказали, что в 2023 году россиян начнут штрафовать с помощью камер за езду без полиса ОСАГО. Об этом сообщает «Парламентская газета».

При этом точной даты запуска автоматических штрафов страховщики не знают. Для реализации проекта требовалось объединить базы данных ГИБДД и страховщиков.

Рублев рассказал об оскорблениях болельщиков с флагами Украины на AO

Российский теннисист Андрей Рублев в матче второго круга Australian Open с финским игроком Эмилем Руусувуори обратил внимание судьи на поведение зрителей с украинским флагом. Об этом пишет «Чемпионат».

ЦБ сообщил о рекордных вкладах россиян в зарубежных банках

Вклады россиян в зарубежных банках по итогам ноября 2022 года продемонстрировали рекордный показатель в $81,7 млрд. Значение выросло в 2,7 раза, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные ЦБ РФ. Отмечается, что на начало прошлого года объем вкладов граждан РФ за рубежом достигал $30,6 млрд, в октябре - $75,9 млрд, в ноябре – $81,7 млрд.

Умерла известная тележурналистка Куркова

В возрасте 87 лет умерла советская и российская журналистка Бэлла Куркова, многие годы возглавлявшая петербургское отделение телеканала «Культура». Об этом пишут «Известия».