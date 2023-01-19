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16 минут назад

Посольство России в Эстонии объяснило ограничения в доступе к консульским услугам

Газета.Ru

Посольство России в Эстонии сообщило, что вынужденно пошло на реорганизацию работы в связи с «враждебными действиями эстонских властей». Об этом говорится в заявлении дипмиссии в соцсетях.

Посольство России в Эстонии объяснило ограничения в доступе к услугам
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что на время перестройки работы посольство ограничило или приостановило оказание консульских услуг. Возобновление консульских услуг, включая прием заявлений о выходе из гражданства, запланирован на февраль 2023 года.

Накануне в посольстве Российской Федерации в Таллине предупредили, что заявления об отказе от российского гражданства в Эстонии не принимаются.

Министерство иностранных дел Эстонии 11 января уведомило посла Российской Федерации о необходимости до 1 февраля 2023 года сократить число российских дипломатов до восьми.

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