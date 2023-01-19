Китай призвал Японию отказаться от сброса радиоактивной воды

КНР призывает Японию прислушаться к опасениям международного сообщества и отказаться от сброса в океан воды с аварийной японской АЭС "Фукусима-1". Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

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"Китай настоятельно призывает японскую сторону уважать законные опасения местного населения и международного сообщества, выполнить надлежащим образом обязательства по утилизации радиоактивной воды научным, открытым и безопасным способом и остановить безответственные действия по сбросу радиоактивно загрязненной воды в океан", - отметил официальный представитель МИД КНР.

Ван Вэньбинь отметил, что, по мнению экспертов Института океанологии им. П. П. Ширшова Российской академии наук, радиоактивно загрязненная вода, которую Япония намерена сливать в океан, содержит большое количество радиоактивных веществ, которые не могут быть эффективно и полностью отфильтрованы существующими технологиями.

В апреле 2021 года правительство Японии разрешило слить в океан значительный объем воды с аварийной станции "Фукусима-1", которая, как утверждает компания-оператор Tokyo Electric Power (TEPCO), в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода. В TEPCO подчеркивают, что содержание трития в ней перед сбросом доводится до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения.