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«Шольц в опасности из-за Украины»

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В верхушке правительства Германии царит хаос из-за того, что она не справляется с украинским кризисом, заявил политолог Джеймс Снелл в своей статье для The Spectator. Он отметил, что министр обороны Кристин Ламбрехт покинула свой пост «после серии экстраординарных ошибок».

Немецкие власти настолько недооценили угрозу начала конфликта, что глава разведки страны оказался в ловушке на Украине, когда начались боевые действия, и его пришлось эвакуировать спецназом, а глава службы кибербезопасности Германии имел настолько тесные связи с Россией, что его пришлось уволить, утверждает Снелл. Он добавил, что как минимум один российский шпион занимал видное место в немецком оборонном истеблишменте. Когда Британия решила поставить Киеву танки Challenger 2, Берлин неохотно согласился на поставку танков Leopard. Однако Бундесвер предупредил, что с учетом доставки и обучения экипажей танки прибудут на фронт не раньше весны. Снелл раскритиковал канцлера Олафа Шольца за нерешительность и заявил, что если он не изменит курс, в опасности окажется его политическая жизнь - многие в стране хотят видеть канцлером главу МИД Анналену Бербок.

«Сердце разрывается»: британские пользователи о прогнозе Лаврова

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США недостаточно сильны, чтобы противостоять России и Китаю. Также он сравнил США с Гитлером и Наполеоном, которые мобилизовали европейские страны против России, но проиграли, рассказал британский таблоид Daily Mail.

Многие читатели газеты с ним согласились. StuffedUpWorld написал, что Лавров «абсолютно прав: Америка превратилась в пустышку, как и весь западный мир». О правоте Лаврова также заявил пользователь Joe Max:

«Последние 20 лет - чистое тому доказательство. Мы больше не воюем, мы «строители наций». Ирак и Афганистан можно было бы сравнять с землей за два года, если бы мы воевали». Greg заявил, что у него «разрывается сердце», когда приходится признать, что США - «слабеющая сверхдержава», а многие американцы - «ленивые доверчивые глупцы».

«Кошмар Байдена»

Помощники Джо Байдена нашли несколько партий секретных документов, которые президент США хранил в «неположенных» местах, теперь в Штатах начали расследование, ставшее «пиар-кошмаром» для американской администрации, рассказал телеканал NBC.

Закон запрещает американским политикам оставлять секретные документы у себя - их необходимо передавать в Национальный архив. NBC отмечает, что Байден избегает отвечать на вопросы репортеров о документах, а доверие к его пресс-секретарю Карин Жан-Пьер оказалось подорвано, так как она не смогла уверенно объяснить, когда именно в администрации узнали о документах. NBC утверждает со ссылкой на неназванный источник, что Байден разочарован работой своей команды по этому вопросу.

«Си признал проблемы с ковидом»

Си Цзиньпин выразил обеспокоенность из-за распространения коронавируса в сельских районах КНР в канун Китайского Нового года. Как пишет Financial Times, это - первое «наиболее прямое признание» новых проблем с коронавирусом со стороны лидера Китая.

В Китайский Новый год люди активно перемещаются по стране - жители городов едут в деревни, чтобы провести праздничные каникулы со своими семьями. Власти КНР прогнозируют, что в ближайшие недели 1,4 миллиарда китайцев совершат два миллиарда поездок. Врачи считают, что этот период может стать крупнейшим «суперраспространением» коронавируса с тех пор, как его впервые заметили в Ухане в конце 2019 года. Си заявил, что его «в первую очередь беспокоят сельские районы и сельские жители», он поручил подготовить госпитали к этому периоду и вновь ввести строгие санитарные меры в домах престарелых и социальных учреждениях.

Франция рассмотрит передачу Киеву танков Leclerc

Франция рассматривает возможность отправки на Украину своих танков Leclerc, это создало бы «совместную базу» для поставок Киеву французских и немецких танков. Как пишет Politico, канцлера Германии Олафа Шольца просят предоставить ВСУ танки Leopard 2 из собственных запасов (пока в Берлине согласны только на поставки Leopard, принадлежащих Польше и Финляндии).