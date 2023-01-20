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9 минут назад

Глава Евросовета Мишель признал, что санкции против России становится сложнее принимать

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Глава Евросовета Шарль Мишель признал, что антироссийские санкции становится сложнее принимать с каждым новым раундом.

В ЕС признали сложности с принятием антироссийских санкций
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Каждая дискуссия по санкциям (против России. — RT) намного сложнее, чем предыдущая», — цитирует его агентство Bloomberg.

При этом, добавил Мишель, ЕС продолжит рассматривать введение новых пакетов санкций против Москвы.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует ввести десятый пакет санкций против России.

Президент Сербии Александр Вучич выразил уверенность, что санкционная политика против России не принесёт результатов.

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