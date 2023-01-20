В ЕС признали сложности с принятием антироссийских санкций

Глава Евросовета Шарль Мишель признал, что антироссийские санкции становится сложнее принимать с каждым новым раундом.

«Каждая дискуссия по санкциям (против России. — RT) намного сложнее, чем предыдущая», — цитирует его агентство Bloomberg.

При этом, добавил Мишель, ЕС продолжит рассматривать введение новых пакетов санкций против Москвы.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует ввести десятый пакет санкций против России.